Vita 34 AG: Beschlussvorschlag an die Hauptversammlung zur Aussetzung der DividendeDGAP-Ad-hoc: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Dividende Vita 34 AG: Beschlussvorschlag an die Hauptversammlung zur Aussetzung der Dividende05.05.2020 / 12:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014Beschlussvorschlag an die Hauptversammlung zur Aussetzung der DividendeLeipzig, 5. Mai 2020 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Vita 34 AG, Leipzig (ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84) (die "Gesellschaft") haben in dem am 23. März 2020 veröffentlichen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 vorgeschlagen, eine zum Vorjahr unveränderte Dividende von 0,16 EUR je Aktie auszuschütten.Vorstand und Aufsichtsrat sehen die Kontinuität der Dividendenzahlungen als wesentliches Ziel an. Das Geschäftsjahr 2019 war für die Vita Gruppe sehr erfolgreich. Vor dem Hintergrund der weltweiten SARS-CoV-2-Pandemie und deren wirtschaftlichen Folgen sind Vorstand und Aufsichtsrat jedoch vorsichtig und schlagen vor, die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auszusetzen. Dies soll helfen, die Liquidität, die Wettbewerbsfähigkeit und die Arbeitsplätze im Unternehmen auch in Krisenzeiten zu sichern.Vorstand und Aufsichtsrat haben daher heute beschlossen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, den im Jahresabschluss der Vita 34 AG ausgewiesenen Bilanzgewinn per 31. Dezember 2019 in Höhe von 1.530.184,01 vollständig in andere Gewinnrücklagen einzustellen.Mitteilende Personen: Dr. Wolfgang Knirsch (Vorstandsvorsitzender), Falk Neukirch (Finanzvorstand)05.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Vita 34 AG Deutscher Platz 5a 04103 Leipzig Deutschland Telefon: +49(0341)48792-40 Fax: +49(0341)48792-39 E-Mail: ir@vita34.de Internet: www.vita34.de ISIN: DE000A0BL849 WKN: A0BL84 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1035981Ende der Mitteilung DGAP News-Service1035981 05.05.2020 CET/CEST