Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 10.605 Punkten berechnet.



Dies entspricht einem Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Das Urteil des Bundesverfassungsgericht zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgte offenbar nicht für eine Verunsicherung der Anleger. Die Karlsruher Richter hatten am Vormittag mehreren Verfassungsbeschwerden gegen das Staatsanleihekaufprogramm der EZB stattgegeben. An der Spitze der Kursliste stehen am Mittag die Wertpapiere von MTU, Vonovia und Continental.



Am Ende der Liste rangieren die Anteilsscheine von Beiersdorf, Wirecard und der Münchener Rück entgegen dem Trend im Minus. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich nachgelassen und mit einem Stand von 19.619,35 Punkten geschlossen (-2,84 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0856 US-Dollar (-0,42 Prozent).

