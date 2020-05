FRANKFURT (Dow Jones)--Das Mainzer Biotech-Unternehmen Biontech und der US-Pharmariese Pfizer haben die ersten US-Probanden in der dortigen Phase-1/2-Impfstoffstudie für den Kandidaten BNT162 zur Prävention von Covid-19-Infektionen behandelt. "Nachdem unser einzigartiges und robustes klinisches Studienprogramm zunächst in Europa und nun in den Vereinigten Staaten gestartet ist, freuen wir uns, dieses gemeinsam mit unseren Partnern bei Biontech sowie in Rücksprache mit den Zulassungsbehörden zügig voranzutreiben", sagte Albert Bourla, Chairman und CEO von Pfizer. Ziel sei, "schnellstmöglich einen sicheren und wirksamen Impfstoff zu den Menschen zu bringen, die ihn am dringendsten benötigen."

Die kurze Zeitspanne von weniger als vier Monaten, in der man es geschafft haben, von präklinischen Studien zur klinischen Testung an Menschen überzugehen, sei außergewöhnlich, fügte Bourla hinzu. Die klinische Studie ist Teil des globalen Entwicklungsprogramms. Die Behandlung der ersten Kohorte der klinischen Studie in Deutschland wurde bereits letzte Woche abgeschlossen.

In Erwartung eines erfolgreichen klinischen Entwicklungsprogramms arbeiten Pfizer die beiden Unternehmen daran, die Produktionskapazitäten für die globale Versorgung auszubauen.

