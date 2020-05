Insgesamt gab es nach Angaben des BAG vom Montag in der Schweiz und in Liechtenstein 30'009 laborbestätigte Fälle.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages nur noch 28 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Am Montag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 76 zusätzliche Fälle gemeldet, am Sonntag waren es 88 gewesen. Insgesamt gab es nach Angaben des BAG vom Montag 30'009 laborbestätigte Fälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils...

