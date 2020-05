In einem Brief an die Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) fordern mehr als 600 Großinvestoren den Klimaschutz beim Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Coronavirus-Pandemie zu berücksichtigen. Mangelnder Klimaschutz sei ein sehr großes finanzielles, gesundheitliches und soziales Risiko für die Menschheit. Zuerst berichtete darüber der Spiegel. Das Schreiben an die G20 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...