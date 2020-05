DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: An den Börsen in Japan, China und Südkorea findet wegen Feiertagen kein Handel statt.

MITTWOCH: In Japan ruht der Börsenhandel wegen eines Feiertags.

AKTIENMÄRKTE (13.13 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.866,25 +1,01% -11,36% Euro-Stoxx-50 2.848,06 +1,12% -23,95% Stoxx-50 2.807,47 +1,46% -17,50% DAX 10.617,72 +1,44% -19,86% FTSE 5.835,28 +1,42% -23,71% CAC 4.451,03 +1,66% -25,54% Nikkei-225 Feiertag EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,18% 0,14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 22,53 20,39 +10,5% 2,14 -62,1% Brent/ICE 29,30 27,20 +7,7% 2,10 -53,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.699,09 1.701,70 -0,2% -2,62 +12,0% Silber (Spot) 14,80 14,85 -0,3% -0,05 -17,1% Platin (Spot) 768,75 768,35 +0,1% +0,40 -20,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Es dürfte sich der Trend aus dem späten Vortagesgeschäft fortsetzen, als die US-Börsen ins Plus gedreht waren. Die neuen Spannungen zwischen China und den USA zur Entstehung von Covid-19 in China haben derweil etwas an Schrecken verloren. Händler sprechen nun von Wahlkampfgetöse. Die voranschreitenden Lockerungen der behördlichen Corona-Auflagen weltweit lassen Anleger wieder etwas Mut fassen. Zudem häufen sich die Erfolgsmeldungen im Pharmasektor im Kampf gegen Covid-19. Auch in den USA wird der öffentliche Stillstand Stück für Stück aufgehoben - allen Unkenrufen zum Trotz. So warnt die US-Seuchen- und Gesundheitsbehörde CDC vor einer dramatischen weiteren Zuspitzung der Coronakrise in den Vereinigten Staaten. Investoren setzen aber darauf, dass der Tiefpunkt des Abschwungs erreicht sei, heißt es im Handel.

Der US-Versicherer American International Group (AIG) verzeichnete im ersten Quartal einen Rückgang des bereinigten Gewinns um 93 Prozent. Hintergrund waren Rückstellungen zur Deckung von Ansprüchen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. CEO Brian Duperreault bezeichnete die Pandemie "als den größten Katastrophenschaden, den die Branche je gesehen hat". Vorbörslich liegt der Kurs knapp im Plus und zeigt damit relative Schwäche.

Für die Rambus-Aktie ist nachbörslich um 7,3 Prozent nach oben gegangen. Der Chiphersteller vermeldete für das Auftaktquartal Gewinn und Umsatz über den eigenen Erwartungen. Vorbörslich zeigt sich der Wert noch inaktiv.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 1Q

13:05 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

17:50 FR/Axa SA, Umsatz 1Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Handelsbilanz März PROGNOSE: -44,4 Mrd USD zuvor: -39,93 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 27,0 1. Veröff.: 27,0 zuvor: 39,8 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 40,0 Punkte zuvor: 52,5 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Auch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) kann die Erholung an den Aktienmärkten nicht nachhaltig bremsen. Nach einer kurzen Delle drehen die Indizes wieder nach oben ab: Der Markt setz wieder auf ein Ende des Stillstandes und einen Aufschwung über Konjunkturprogramme, sagt ein Marktteilnehmer. Der Euro gibt etwas nach auf 1,0850 Dollar. Das Bundesverfassungsgericht hat der Bundesbank den Ankauf von Bundesanleihen nur noch für drei Monate erlaubt, wenn sie die geldpolitischen Gründe nicht näher erläutert. Auf der Branchenseite stehen alle Sektorenindizes im Plus. Angeführt wird die Erholung von den Öl- und Gaswerten, deren Index 4,3 Prozent gewinnt. Grund sind unter anderem starke Geschäftszahlen von Repsol und Total. Total hat zudem die Dividende bekräftigt. Repsol steigen um 8,3 Prozent und Total um 5,5 Prozent. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht mit Vertretern der Autobranche über Wege aus der Coronakrise. Daimler erholen sich um 3,3 und BMW um 2,9 Prozent, bei den Zuliefern ziehen Schaeffler um knapp 7 und Stabilus um knapp 6 Prozent an. Infineon rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Einbruch des Gewinns. Vom ursprünglichen Margenziel hatte sich Infineon aber bereits im März verabschiedet. Die Aktie legt mit dem festen Gesamtmarkt 3,1 Prozent zu. Vonovia hat wie erwartet operativ und unter dem Strich mehr verdient. Für die Aktie geht es um 6,8 Prozent nach oben. Das Geschäft von Essilorluxottica leidet unter dem Stillstand. Auch für die kommenden Monate sind Analysten für den französisch-italienischen Optiker nicht sonderlich optimistisch. Die Aktie wird dennoch vom festen Gesamtmarkt um knapp 2 Prozent mit nach oben gezogen. Als stark stuft die Citigroup die Quartalszahlen von Endesa ein, der Kurs gewinnt 4,5 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Mo, 18:07 % YTD EUR/USD 1,0843 -0,53% 1,0907 1,0903 -3,3% EUR/JPY 115,68 -0,61% 116,35 116,47 -5,1% EUR/CHF 1,0524 -0,03% 1,0532 1,0527 -3,1% EUR/GBP 0,8700 -0,71% 0,8756 0,8777 +2,8% USD/JPY 106,70 -0,06% 106,67 106,84 -1,9% GBP/USD 1,2460 +0,15% 1,2458 1,2425 -6,0% USD/CNH (Offshore) 7,1230 -0,13% 7,1211 7,1304 +2,3% Bitcoin BTC/USD 8.868,76 -0,91% 9.026,76 8.849,88 +23,0%

Das Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts zum Anleihekaufprogramm der EZB ist laut ActivTrades negativ für den Euro, weil es dazu geeignet ist, die Gräben innerhalb der Eurozone zu vertiefen. Der Euro ist auf ein Einwochentief zum Dollar gefallen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die späte Erholung an der Wall Street hat für Kursgewinne gesorgt. Allerdings waren die Umsätze erneut dünn, denn in Festlandchina, Japan und Südkorea fand feiertagsbedingt kein Handel statt. Die Sorgen vor einem erneuten Handelsstreit zwischen den USA und China, die zu Wochenbeginn noch für Abgaben gesorgt hatten, traten wieder etwas in den Hintergrund. Händler sprachen von politischem Getöse. In Hongkong schreckte selbst der stärkste Konjunktureinbruch seit 1974 für keine Verstimmung. Der S&P/ASX-200 in Sydney verbesserte sich deutlich. In Australien könnten nun erste Lockerungen des wochenlangen Stillstandes bevorstehen. Darüber will das australische Kabinett am Freitag entscheiden. Die australische Notenbank hat derweil die Zinsen unverändert gelassen, zeichnet für das erste Halbjahr aber ein düsteres Bild. Mit Gewinnen zeigte sich in Sydney vor allem der Energiesektor vor dem Hintergrund gestiegener Ölpreise. Für Qantas ging es um 1,7 Prozent aufwärts. Die Fluggesellschaft hat die Streichung von Flügen ausgeweitet und zudem aus Kostengründen Personal abgebaut. James Hardie legten um 4,9 Prozent zu. Kostenreduzierungen und Personalabbau hätten bei dem Bauelementehersteller den Ausfall der Dividende mehr als ausgeglichen, hieß es.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt ziehen weiter an. Neben der Berichtssaison, die neben Gewinnrückgängen auch weiter von Ausblicksenkungen oder deren Abstinenz geprägt ist, belastet nach Aussage der DZ Bank das Wiederaufflammen des Konflikts zwischen den USA und China den Primärmarkt. Die Credit-Strategen der Commerzbank verweisen darauf, dass die CDS-Indizes gegenüber Aktien jüngst einen relative Stärke aufgewiesen hätten. Auch wenn sie die Märkte in den kommenden Tagen weiter "launisch" erwarten, wollen sie aber strategische Käufer in Qualitätspapieren bleiben. Auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts treibt die Risikoprämien.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Beiersdorf-CEO: 2Q bleibt schwierig - Mittelfristziele bekräftigt

Das zweite Quartal wird für Beiersdorf wegen der Corona-Krise schwierig bleiben, da die Ausgangs- und Reisebeschränkungen in vielen Ländern noch bestehen. Zudem würden die Beschränkungen erst langsam zurückgenommen und die Krise entwickele sich in Richtung USA und Lateinamerika erst oder stehe dort erst am Anfang, so Beiersdorf-Chef Stefan de Loecker in der Telefonkonferenz mit Journalisten. Die Mittelfristziele strebe Beiersdorf "nach wie vor an, trotz aller Unsicherheiten 2020", so de Loecker.

Domain Therapeutics erhält erste Meilensteinzahlung von Merck KGaA

Das französische Biopharmaunternehmen Domain Therapeutics hat eine Meilensteinzahlung von der Merck KGaA erhalten. Die beiden Unternehmen kooperieren im Bereich der Immunonkologie-Forschung. Die Zahlung sei durch Mercks Entscheidung ausgelöst worden, mit dem Krebsmittelkandidaten von Domain Therapeutics in eine regulatorische Phase der Arzneimittelentwicklung einzutreten, teilte das französische Unternehmen mit. Die Höhe dieser Zahlung wurde nicht genannt.

Vonovia sieht org Mietwachstum 2020 nun bei 3,3-3,8% anstatt 3,5-4,0%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 05, 2020 07:16 ET (11:16 GMT)

Vonovia hat die überwiegenden Bestandteile der Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, macht aber nun coronabedingt kleine Abstriche bei den Erwartungen an das organische Mietwachstum. In der Präsentation für Analysten prognostiziert der DAX-Konzern nun ein organisches Plus von 3,3 bis 3,8 Prozent beim Mietwachstum für 2020, zuvor hatte der Wohnimmobilienkonzern hier ein organisches Plus von 3,5 bis 4,0 Prozent angepeilt.

Vonovia-CEO: Weder Dementi noch Bestätigung zu Deutsche-Wohnen-Spekulation

Vonovia-CEO Rolf Buch will die Erklärung des Bochumer Immobilienkonzerns zu möglichem Interesse an der Berliner Deutsche Wohnen SE weder als Dementi noch als Bestätigung verstanden wissen. Fusionen und Zukäufe seien bekanntlich Teil der Vonovia-Strategie, seit 2013 überprüfe der Konzern alle Optionen und habe mehrere Zukäufe getätigt.

Frankfurter Flughafen in KW 18 mit 96,5 Prozent weniger Passagieren

Am Frankfurter Flughafen wurden auch in der 18. Kalenderwoche massiv weniger Passagiere abgefertigt als üblich. Wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte, nutzten in

Grenke senkt Dividendenvorschlag und verschiebt Hauptversammlung

Das Leasingunternehmen Grenke wird wegen der Coronavirus-Krise seine Hauptversammlung verschieben und senkt zur Stärkung der Kapitalbasis den Dividendenvorschlag. Im ersten Quartal hat das Unternehmen wegen einer höheren Risikovorsorge deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Das Neugeschäft, das der Summe der Anschaffungskosten aller neu erworbenen Leasinggegenstände entspricht, war dagegen gestiegen, wie die Grenke AG bereits Anfang April mitgeteilt hatte.

Hamborner Reit mit gutem 1Q - Mietausfälle wegen Pandemie im April

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben das Geschäft der Hamborner Reit AG im ersten Quartal nur bedingt belastet. Mieterlöse und operativer Gewinn legten zu, wie der auf Gewerbeimmobilien spezialisierte SDAX-Konzern mitteilte. Darüber hinaus gab es im April einige Mietausfälle, diese hielten sich jedoch in Grenzen.

Hugo Boss rechnet im 2Q mit mindestens 50 Prozent Umsatzeinbruch

Die Corona-Pandemie hat dem Modekonzern Hugo Boss im ersten Quartal 2020 arg zugesetzt und zu einem spürbaren Umsatzrückgang und roten Zahlen geführt. Eine Besserung ist auf absehbare Zeit nicht in Sicht; vielmehr rechnet der MDAX-Konzern im laufenden Quartal angesichts der Geschäftsschließungen rund um den Globus zunächst mit einer Verschlimmerung. In Summe geht Hugo Boss für das zweite Quartal von einem währungsbereinigten Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent aus.

Hypoport steigert Umsatz und EBIT im ersten Quartal um 30 Prozent

Die Hypoport SE ist im ersten Quartal kräftig gewachsen und hat operativ mehr verdient. Wie das im SDAX notierte Finanztechnologieunternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, stiegen sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis jeweils um rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

LPKF erwartet nach Verlust ein besseres zweites Quartal

Der Laserhersteller LPKF ist im ersten Quartal wegen eines Umsatzeinbruchs in die roten Zahlen gerutscht. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, war dafür das saisonale Timing von Großaufträgen der beiden größten Kunden verantwortlich, die Auswirkungen der Corona-Pandemie spielten nur eine untergeordnete Rolle. Im laufenden zweiten Quartal sollen wieder schwarze Zahlen in der Bilanz stehen. Während LPKF die mittelfristige Prognose bestätigte, sei die Prognosefähigkeit für 2020 weiterhin eingeschränkt.

Manz verdient im 1. Quartal trotz Umsatzrückgang operativ mehr

Der Maschinenbauer Manz hat im ersten Quartal trotz Umsatzeinbußen operativ mehr

Pfeiffer Vacuum verdient bei stabilen Umsätzen ein Drittel weniger

Der Pumpenhersteller Pfeiffer Vacuum Technology hat im ersten Quartal bei stabilen Umsätzen über ein Drittel weniger verdient als im Vorjahr. Während der Auftragseingang deutlich zulegte, belasteten Produktivitätsverluste als Folge der Covid-19-Pandemie und höhere Aufwendungen für die Wachstumsstrategie das Ergebnis.

SAF-Holland holt neue Finanzchefin von Clariant

Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden CFO Matthias Heiden fündig geworden. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, wird Inka Koljonen das Finanzressort am 1. September übernehmen. Derzeit ist sie CFO des Segments Catalys bei Clariant.

Wacker Chemie hält virtuelle Hauptversammlung ab

Wacker Chemie verlegt die diesjährige Hauptversammlung ins Internet. Wie der SDAX-Konzern mitteilte, wird die Veranstaltung aus Gründen des Gesundheitsschutzes der Teilnehmer rein virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre stattfinden. Wacker hatte die ursprünglich für den 20. Mai geplante Hauptversammlung bereits auf den 4. August verschoben.

Atlas Copco sichert sich über 90 Prozent der Isra-Vision-Anteile

Die weitere Andienungsfrist von Isra-Vision-Aktien hat sich für den Käufer Atlas Copco gelohnt. Wie das schwedische Unternehmen mitteilte, wurden bis zum 29. April insgesamt 78,51 Prozent der Anteile angedient. Nach einer ersten Annahmefrist waren 62,62 Prozent aller Isra-Vision-Aktien angedient worden. Zusammen mit dem Aktienanteil von 13,68 Prozent wird Atlas Copco nach Vollzug des Übernahmeangebots 92,19 Prozent der Aktien an Isra Vision halten.

Essilorluxottica warnt vor größeren Corona-Auswirkungen im 2. Quartal

Essilorluxottica sieht nach einem schwachen ersten Quartal noch größere Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Umsatz und die Profitabiliät im laufenden Berichtszeitraum. Der Konzern, der im Oktober 2018 aus dem Zusammenschluss des französischen Linsenherstellers Essilor und des italienischen Brillenherstellers Luxottica entstanden ist, kann die vollständigen Auswirkungen der Corona-Pandemie eigenen Angaben zufolge noch nicht beziffern. Den Ausblick 2020 hat das Unternehmen bereits kassiert.

Repsol startet nach Quartalsverlust Sparprogramm

Der spanische Ölkonzern Repsol ist im ersten Quartal wegen des massiven Ölpreisrückgangs und der Auswirkungen der Corona-Krise in die roten Zahlen gerutscht. Mit Kostensenkungen will das Unternehmen nun gegensteuern. Die geplante Dividende bleibt.

SAS sichert sich mit Staatsagarantien 3 Milliarden Kronen Kredit

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS hat einen Kreditvertrag über 3,3 Milliarden Schwedische Kronen (310 Millionen Euro) mit dreijähriger Laufzeit unterzeichnet. Das Darlehen sei mit Garantien von Schweden und Dänemark abgesichert und helfe, um einen Liquiditätsengpass zu mildern, teilte die SAS AB mit.

Total will nach Gewinneinbruch mehr sparen - Dividende bleibt

Fallende Ölpreise und sinkende Raffineriemargen haben den Vorjahresgewinn des französischen Ölkonzerns Total im ersten Quartal fast komplett ausradiert. Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu minimieren, verschärft der Konzern nun seinen im März ausgegebenen Sparplan. So sollen die Investitionen 2020 nun auf weniger als 14 Milliarden Dollar sinken. Die angepeilten Einsparungen im operativen Geschäft wurden auf mehr als 1 Milliarde Euro erhöht. Die erste Zwischendividende von stabilen 0,66 Euro wurde zudem genehmigt.

Vestas rutscht in die Verlustzone - Prognose noch in Reichweite

Der Windkraftanlagenhersteller Vestas hat im ersten Quartal wegen Projekten mit niedrigeren Gewinnspannen und höheren Kosten zwar unerwartet einen Verlust geschrieben. Das Erreichen der Jahresprognose, die Vestas vor Ausbruch des Coronavirus gegeben hat, hält der dänische Konzern aber weiter für möglich.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2020 07:16 ET (11:16 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.