Der US-Konzern Google arbeitet weiter auf Hochtouren daran, seine eigenen Dienste miteinander zu vernetzen. Jetzt wurden die Meet-Videokonferenzen in Gmail integriert. Mitte April gab Google bekannt, innerhalb des Unternehmens komplett auf das Videokonferenztool Zoom zu verzichten. Grund dafür waren die zunehmenden Berichte über mögliche Sicherheitslücken des Tools. Bei Zoom war es einfach, an einem Meeting teilzunehmen, da man lediglich über den dazu passenden Link verfügen musste, was schnell dazu führen konnte, dass unerwünschte Personen in Meetings platzte...

