Mayr-Melnhof: Hier werden wir noch in dieser Woche eine kommentierte Präsentation für die Austrian Worldwide Visual Roadshow online stellen. In diesem Zusammenhang und auch im Zusammenhang mit dem Sieg beim http://www.borese-social.com/tournament )hatten wir mit Mayr-Melnhof Kontakt und auch noch einmal über die virtuelle HV gesprochen, die von unserem HV-Redakteur ein "Nicht Genügend" ausgefasst hatte (freilich mit Hinweis auf den Empfang, nicht bezogen auf das Unternehmen). Mayr-Melnhof bedauert diese Note ausserordentlich, da der zum Teil gestörte Empfang nicht in der Sphäre des Unternehmens lag. Als Entgegenkommen für die Aktionäre steht eine Videoaufzeichnung bis Juni auf der Homepage www.mayr-melnhof.com zur Verfügung.Mayr-Melnhof ( ...

Den vollständigen Artikel lesen ...