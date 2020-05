Sorgen um European Lithium. Um das Unternehmen, das auch an der Wiener Börse notiert, ist es still geworden. Unseres Erachtens nach zu still. Wir haben das Unternehmen mit dem Wolfsberg-Vorhaben von Anfang an begleitet, auf zwei unserer Roadshows wurde präsentiert. Es ist kein Problem, stets high risk dazu zu sagen, wenn die Kommunikation stimmt, was mit früher auch der Fall war. Nun ist es aber so, dass das Unternehmen auf unsere Anfragen hin nicht mehr reagiert, auch von CEO Dietrich Wanke, von dem man hört, dass er seit Wochen in Australien verweilt, kommt nichts mehr. Freilich muss uns ein Unternehmen nicht Rede und Antwort stehen, wenn die Kommunikation aber abreisst und auch die sonstigen Unternehmensmeldungen Anlass zur Sorge geben, wird man unsicher. Daher: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...