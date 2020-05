Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen/Frankfurt am Main (pts027/05.05.2020/13:35) - Typ-2-Diabetes ist eine der häufigsten Erkrankungen in Deutschland. Trotz vielfältiger und guter Therapieoptionen ist man noch weit davon entfernt, diese zielgerichtet und nachhaltig behandeln zu können. Eine wesentliche Ursache dafür ist die heute noch unzureichende Diagnostik. Die Lipozyt Marker GmbH aus Bremen will durch völlig neuartige Analysen des Fettgewebes den Zugang zu personalisierter Behandlung von Typ-2-Diabetes und weiteren Stoffwechselerkrankungen eröffnen. Über 450 Millionen Menschen weltweit leiden an Typ-2-Diabetes, sie verursachen Gesundheitskosten von über 750 Mrd. US-Dollar pro Jahr und sterben bis zu 15 Jahre früher. Dabei weiß die Hälfte der Erkrankten noch gar nicht, dass sie betroffen ist. Je später die Therapie einsetzt, desto gravierender sind die möglichen Folgeschäden. Bei vielen Patienten wird Diabetes sogar erst durch das Auftreten von Folgeerkrankungen diagnostiziert. mRNA-Analyse des Fettgewebes liefert völlig neue Einblicke in den Stoffwechsel eines Patienten Der Typ-2-Diabetes ist extrem vielschichtig und komplex: Dieser kann auf einer Vielzahl von Ursachen beruhen und zeigt sich in unterschiedlichen Graden von Insulinresistenz. Das heute übliche Diagnoseverfahren, das auf dem Messen von Blutzuckerwerten basiert, wird dieser Komplexität nicht gerecht. "Mit der mRNA-Analyse des Unterhautfettgewebes in Kombination mit klassischen Blutwerten erschließen wir völlig neue Einblicke in den Stoffwechsel eines Patienten", so Wolfgang Hierneis, Geschäftsführer und Mitgründer der Lipozyt Marker GmbH. "Unsere auf Künstlicher Intelligenz basierten Methoden der neuronalen Netzwerk-Statistik erkennen dabei Muster, die eine individuelle Einordung des Patienten in eine therapeutisch relevante Untergruppe ermöglichen." Das bereits validierte und patentierte Verfahren von Lipozyt Marker lässt sich neben Typ-2-Diabetes auch auf eine Reihe von weiteren Stoffwechselerkrankungen anwenden Eine personalisierte, das heißt gezielt auf den einzelnen Patienten abgestimmte Therapie ist die beste Methode, um den Fortschritt der Krankheit und das Auftreten von Begleiterkrankungen zu lindern. "Die Begleiterkrankungen des Typ-2-Diabetes verursachen ein erhebliches Leid für die Patienten und erhebliche Kosten für das Gesundheitssystem", so aescuvest-Geschäftsführer Dr. Patrick Pfeffer. "Die Entwicklung von Lipozyt Marker ist nicht nur eine wissenschaftliche Pionierleistung, sie weist auch den Weg in die Zukunft unseres Gesundheitssystems, das durch die Aufwertung der Themen Diagnose und Gesunderhaltung eine völlig neue Richtung einschlagen muss." Crowdfunding auf aescuvest.de Um die Markteinführung des ersten marktreifen Diagnosetest zu finanzieren, führt Lipozyt Marker auf der auf Gesundheitsunternehmen spezialisierten Crowdinvesting-Plattform aescuvest.de eine Finanzierungsrunde durch. Über aescuvest.de will das Unternehmen nun mindestens 300.000 Euro von Anlegern einwerben, auch um die Markteinführung des ersten Diagnosetests für Typ-2-Diabetes-Patienten durchführen zu können. Neben einer Basisverzinsung von 2 % p.a. - zzgl. 1 % p.a. Bonus bei Zeichnung bis 06.05. - und einer Beteiligung am Umsatz, können Anleger voll an der Wertsteigerung des Unternehmens partizipieren. Weitere Informationen unter: https://www.aescuvest.de/lipozyt-marker Über aescuvest aescuvest ist die erste europäische Crowdinvesting-Plattform, die sich auf den äußerst innovativen und nachhaltig wachsenden Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. aescuvest eröffnet privaten wie institutionellen Anlegern die Möglichkeit, unternehmerische Investitionen in diesem chancenreichen Wirtschaftszweig zu tätigen. Unternehmen präsentieren auf der Plattform ihre smarten Ideen, patenten Produkte oder digitalen Konzepte, um sie mit Hilfe der Crowd zu finanzieren. Dabei erreichen sie ein Netzwerk von über 15.000 registrierten Nutzern sowie mehr als 220.000 Branchenexperten und platzieren ihre Idee direkt in der Zielgruppe. aescuvest bietet Start-up- und Wachstumsunternehmen aus den Sektoren Medizintechnik, Biotechnologie, Digitale Gesundheit, Gesundheitsimmobilie oder Dienstleistung Finanzierungs-, Marketing- und Vertriebsunterstützung aus einer Hand und dient so als Sprungbrett in einen der dynamischsten deutschen Wirtschaftszweige. http://www.aescuvest.de (Ende) Aussender: Aescuvest GmbH Ansprechpartner: Frank Schwarz Tel.: +49 69 25474 1644 E-Mail: press@aescuvest.eu Website: www.aescuvest.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200505027

