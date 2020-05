Hamburg (ots) - Entdecken, erleben, genießen: Im neuen MERIAN scout Stuttgart und die Region, der jetzt im Handel ist, empfiehlt die Redaktion 200 handverlesene Highlights, die mit vielen mitreißenden Bildern und informativen Texten vorgestellt werden und zur Reise inspirieren sollen. Das Heft liefert auf 114 Seiten die besten Tipps für anspruchsvolle Tagesgäste, Wochenendbesucher und Kurzurlauber. "Wir haben dieses junge Magazin gezielt für alle konzipiert, die wissen wollen, was sich wirklich lohnt. Dabei sprechen wir aktive, erlebnishungrige Menschen an, die keine langen Artikel lesen wollen, sondern opulente Optik und pointierte, nutzwertige Texte zu schätzen wissen", sagt MERIAN Chefredakteur Hansjörg Falz.In der neuen Reihe MERIAN scout sind bisher die Ausgaben Hamburg, Frankfurt, Leipzig und Südtirol erschienen. Aktuell hat das MERIAN-Team Ausgaben über Berlin und München in Arbeit.Neben den Top-Sehenswürdigkeiten im Zentrum der baden-württembergischen Hauptstadt geben Insider Empfehlungen zu den Bereichen Essen, Trinken und Shoppen. Als "Scouts" nehmen unter anderem Gin-Brenner Alexander Franke, der Basketballstar David McCray und die Schauspielerin Kristin Göpfert die Leserinnen und Leser an die Hand und führen sie zu ihren persönlichen Lieblingsorten. In Stuttgart, dem grünen Umland und für City-Touren durch Esslingen und Ludwigsburg. Ein weiteres großes Thema im Heft: das Wichtigste über Württemberger Wein sowie die besten Besenwirtschaften."In der Region Stuttgart gehen Stadterkundung und Naturerlebnisse Hand in Hand. Der neue MERIAN scout bildet die touristischen Highlights auf sympathische und anregende Art ab und ist daher ein prima Nachschlagewerk für künftige Trips und Kurzreisen in die Region Stuttgart", so Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart- Marketing GmbH.Entdecken Sie mit dem MERIAN scout Stuttgart und die Region eine dynamische Metropole und eine liebenswerte Region.MERIAN scout Stuttgart und die Region ist ab jetzt mit einer Erstauflage von 60.000 Exemplaren für 6 Euro im Handel oder unter https://shop.jalag.de/merian/merian-scout/. Vertriebsschwerpunkt sind die Metropolregionen im gesamten deutschsprachigen Raum.Pressekontakt:Weitere Informationen: Oliver Voß, Brand Owner MERIAN & MERIAN scout, Verlagsleitung, Telefon: 040 - 2717 2400 Email: oliver.voss@jalag.deStuttgart-Marketing GmbH: Annegret Bey, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Telefon: 0711 - 22 28 222Email: annegret.bey@stuttgart-tourist.deHinweis: Fotos für eine redaktionelle Berichterstattung können Sie direkt und einfach per E-Mail an redaktion@merian.de anfragen.Original-Content von: Jahreszeiten Verlag, MERIAN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32055/4588725