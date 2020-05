Berenberg Vermögensverwalter Office: Private Alpha publiziert Covid-19 SzenarioanalyseDGAP-News: Berenberg Vermögensverwalter Office / Schlagwort(e): Fonds/Studienergebnisse Berenberg Vermögensverwalter Office: Private Alpha publiziert Covid-19 Szenarioanalyse05.05.2020 / 14:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Das Berenberg Vermögensverwalter Office betreut Unabhängige Vermögensverwalter sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die Berenberg die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang informiert das Berenberg Vermögensverwalter Office über eine aktuelle Presseinformation des Kooperationspartners Private Alpha Switzerland AG.Private Alpha publiziert Covid-19 SzenarioanalyseAls fuhrendes Schweizer FinTech Unternehmen im Bereich Kunstliche Intelligenz, haben wir mit Hilfe der Kapitalmarkt-KI CAESAR drei mögliche Corona-Szenarien und deren Auswirkungen auf die globalen Finanzmarkte durchgespielt.* St. Louis Szenario = Vergleich Spanische Grippe 1914 * Sudkorea Szenario = Masken, testen & tracken * Impfstoff Szenario = Erfolgreiche Herstellung Impfstoff noch in 2020Die Untersuchung vermittelt Prognosen zu allen drei Szenarien und deren Auswirkungen auf Anleihen, Rohstoffe und Aktienpreise sowie Profiteure und Verlierer der Pandemie. Hier der Link zur Analyse: https://www.privatealpha.de/szenarioanalyse-covid-19/Für weiterführende Fragen oder auch Stellungnahmen zu einzelnen Szenarien kontaktieren Sie bitte: Christoph J. Gum, Telefon: 0041 788170983, email: cg@privatealpha.ch www.privatealpha.ch05.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1036203 05.05.2020