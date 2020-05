BERLIN (Dow Jones)--In der Diskussion um Corona-Hilfen für die Lufthansa hat der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums eine allenfalls stille Beteiligung des Staates gefordert. Das Expertengremium sei "sich hier einig, dass der Staat nicht in die betriebswirtschaftlichen Entscheidungen des Unternehmens eingreifen sollte", sagte dessen Vorsitzender, der Ökonom Klaus Schmidt. Dies gelte auch bei der Frage, ob die Konzerntochter Germanwings erhalten werden sollte oder nicht. Hier sollte sich der Staat "besser heraushalten".

Grundsätzlich sei die Lufthansa "ein kerngesundes Unternehmen" und sollte auch erhalten werden, forderte Schmidt. Entscheidend seien jedoch die Auflagen: Der Beirat forderte in einem Brief an Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), das hier gültige Gesetz zum Wirtschaftsstabilitätsfonds nachzuschärfen und klare Kriterien für Corona-Hilfen zu formulieren. Gelder für die Airline dürfe es nur geben, wenn "Dividendenauszahlungen und auch Bonuszahlungen für das Management zurückgestellt werden", forderte der Regierungsberater - und zwar mindestens, bis diese Beihilfen zurückgezahlt würden. Die stellvertretende Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats, Regina Riphahn, empfahl zudem, "dass man von vornherein überlegen sollte, wie der Exit aus der Staatshilfe wieder funktionieren kann".

Im Gespräch ist eine Hilfe von 9 Milliarden Euro an die Lufthansa. Im Gegenzug soll der Staat eine 25,1-prozentige Sperrminorität und Aufsichtsratssitze bei dem Dax-Unternehmen erhalten. Die Airline sieht eine Mitsprache kritisch.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2020 08:12 ET (12:12 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.