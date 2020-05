FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Engie vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Papiere der Franzosen hätten ohne Ausblick und Konzernchef in der Coronakrise mehr gelitten als die anderer Energieversorger, schrieb Analyst James Brand in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe nun die Chance, mehr Zuversicht zu verbreiten. Die Aktien seien dabei günstig bewertet./ag/edh



ISIN: FR0010208488

