VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen arbeitet an einer Strategie zum weiteren Umgang mit dem neuartigen Coronavirus. "Die Regierung wird morgen hoffentlich eine neue Strategie für das Coronavirus-Krisenmanagement verabschieden", sagte Regierungschef Saulius Skvernelis der Agentur BNS zufolge am Dienstag in Vilnius. In Betracht gezogen werden soll dabei wahrscheinlich ein Zeitraum von zwei Jahren. Litauen mit seinen knapp 3 Million Einwohnern hat bisher 1423 bestätigte Coronavirus-Infektionen und 47 Todesfälle verzeichnet.



Festgelegt werden sollen in der Strategie die Kriterien für eine Einstufung der Einwohner des baltischen EU-Landes in Risikogruppen und die Anforderungen an diese Gruppen. "Menschen, die zur Gruppe mit dem höchsten Risiko gehören, müssen zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen treffen und wir müssen sie schützen", sagte Skvernelis. Dies könne auf unterschiedliche Weise erreicht werden, angefangen von der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung bis hin zur Minimierung von Kontakten. Einzelheiten nannte Litauens Ministerpräsident nicht.



Skvernelis zeigte sich zudem zuversichtlich, dass die gegenwärtig geschlossenen Grenzen zwischen den baltischen Staaten und zu Polen schon bald wieder geöffnet werden könnten. "Ich sehe eine echte Chance", sagte er. Die Lage in den vier Ländern sei ähnlich und sie wendeten ähnliche Maßnahmen an, um die Corona-Krise zu bewältigen.



In einem Telefonat mit seinem polnischen Kollegen Mateusz Morawiecki habe er die Möglichkeit einer Wiedereröffnung der Grenze bereits diskutiert, sagte Skvernelis. Polens Reaktion sei positiv gewesen. Mit den Regierungschef von Estland und Lettland werde er in einer Videokonferenz am 6. Mai beraten. "Wir werden wahrscheinlich die Entscheidung für unsere drei Länder treffen", sagte Skvernelis.



Estland und Lettland hatten wie Litauen früh mit strikten Maßnahmen auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert. Alle drei Länder haben bis Mitte Mai den Notstand ausgerufen und ihre Grenzen dicht gemacht. Die nationalen Behörden werten die im internationalen Vergleich eher geringen Infektionszahlen als Erfolg ihrer Schutzmaßnahmen./awe/DP/jha

