GERRY WEBER legt neues Zukunftskonzept zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise vorDGAP-News: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung GERRY WEBER legt neues Zukunftskonzept zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise vor05.05.2020 / 14:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PressemitteilungGERRY WEBER legt neues Zukunftskonzept zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise vor- Gerry Weber entwickelt neues Zukunftskonzept und setzt kurzfristige liquiditätsverbessernde Maßnahmen um- Weiterer Mitarbeiterabbau um mehr als 200 Stellen geplant- Eigentümer erhöhen Betriebsmittellinie- Anteiliger Stundungsbeitrag von ehemaligen Insolvenzgläubigern erbeten- Umsatz war vor Corona über Plan und zieht nach Wiedereröffnung der Verkaufsflächen sukzessive anHalle/Westfalen, 5. Mai 2020 - Die GERRY WEBER International AG hat ein neues Konzept zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise vorgelegt. "Wir haben sehr frühzeitig in den vergangenen Wochen ein umfangreiches Zukunftskonzept erarbeitet, das von allen Beteiligten schmerzhafte Beiträge zur Bewältigung dieser nie dagewesenen Krise abverlangt", sagt Florian Frank, Mitglied des Vorstands der GERRY WEBER International AG und Chief Restructuring Officer (CRO). Das in den vergangenen Wochen mit Hochdruck erarbeitete Zukunftskonzept sieht den Abbau von mehr als 200 Arbeitsplätzen vor. Des Weiteren sind mit Geschäftspartnern und Lieferanten Verträge neuverhandelt worden, mit dem Ziel, die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Darüber hinaus haben die Eigentümer von GERRY WEBER zugesagt, ebenfalls erhebliche Beiträge zu leisten. Dazu zählt im Wesentlichen die Aufstockung der Betriebsmittellinie. Als letzter Eckpfeiler des Konzepts hat die Gesellschaft nunmehr von dem Großteil ihrer ehemaligen Insolvenzgläubiger ebenfalls einen Beitrag in Form einer vorübergehenden Teilstundung erbeten. Im Kern sollen diese Gläubiger 35 Prozent ihrer Forderungen bis zum 31. Dezember 2023 stunden, die ihnen dann nachgezahlt werden sollen.Das Zukunftskonzept ist notwendig geworden, nachdem im Zuge der Auswirkungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie nahezu alle Verkaufsflächen des Unternehmens ab Mitte März 2020 auf behördliche Anweisung hin geschlossen wurden. Dies hat für GERRY WEBER zu einem unwiederbringlichen Umsatzausfall von deutlich mehr als EUR 100 Mio. geführt. GERRY WEBER ist zuversichtlich, nach erfolgreicher Beendigung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung per Ende 2019 nun auch mit dem neuen Zukunftskonzept die bisher erfolgreiche Restrukturierung des Unternehmens fortzusetzen."Im Kontext aller Maßnahmen, die wir aktuell ergreifen, um GERRY WEBER zu retten, ist die erneute Reduzierung der Belegschaft die mit Abstand bitterste, und es fällt uns unglaublich schwer, diesen Schritt zu gehen", so Alexander Gedat, Vorstandsvorsitzender der GERRY WEBER International AG. "Leider ist der Schritt unabdingbar, wenn wir die verbleibenden Arbeitsplätze erhalten wollen. Dass es sich lohnt, für GERRY WEBER zu kämpfen, zeigt die aktuelle Entwicklung nach der Wiedereröffnung unserer Geschäfte: die Umsätze ziehen sukzessive an und der Umsatz pro Kundin liegt sogar höher als vor der Corona-Krise. Zwar haben wir noch nicht das Umsatzniveau vor der Krise erreicht, aber im Januar und Februar lagen wir deutlich über Plan", so Gedat weiter. "Auch das belegt: GERRY WEBER hat einen Markt und damit die Chance verdient, diesen zu bedienen!"Über die GERRY WEBER Gruppe Die GERRY WEBER International AG mit Sitz in Halle / Westfalen ist mit über 3.000 Mitarbeitern eines der größten Mode- und Lifestyleunternehmen Europas. Das Unternehmen vertreibt weltweit hochwertige und trendorientierte Mode in mehr als 60 Ländern. Zur GERRY WEBER Gruppe gehören neben der gleichnamigen Marke GERRY WEBER die jüngere Marke TAIFUN und die Plus-Size-Marke SAMOON. 