Die in Main ansässige Biotech-Gesellschaft BioNTech und das US-Pharma-Unternehmen Pfizer haben heute bekannt gegeben, dass die ersten Probanden in den Vereinigten Staaten in der dortigen Phase-1/2-Impfstoffstudie für den Produktkandidaten BNT162 zur Prävention von COVID-19-Infektionen behandelt wurden. Die klinische Studie ist Teil des globalen Entwicklungsprogramms. Die Behandlung der ersten Kohorte der klinischen Studie in Deutschland wurde bereits letzte Woche abgeschlossen, so BioNTech in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...