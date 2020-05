FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Papiere von Hugo Boss nach Zahlen mit einem fairen Wert von 30 Euro auf "Kaufen" belassen. Nach Vorlage der Ergebnisse des ersten Quartals habe er nur geringfügige Anpassungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 12:52 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2020 / 13:04 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

