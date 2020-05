BERLIN (dpa-AFX) - Bahnkunden im Regionalverkehr haben wieder mehr Auswahl. Seit Wochenbeginn fährt die Deutsche Bahn 90 Prozent des üblichen Angebots, wie das Bundesunternehmen am Dienstag mitteilte. Zwischenzeitlich waren es in den vergangenen Wochen wegen der Corona-Pandemie bundesweit nur zwei Drittel gewesen. "In den nächsten Wochen werden wir uns dem Regelfahrplan nähern", kündigte Vorstandsmitglied Berthold Huber an. "Wir fahren weiter so viel und so stabil wie möglich."



Den Regionalverkehr fährt die Deutsche Bahn nicht auf eigene Rechnung. Er wird von den Ländern finanziert und von ihnen, den Verkehrsverbünden oder kommunalen Zweckverbänden bestellt. Sie hatten nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland auf eine verlässliche Grundversorgung gesetzt, was meist mindestens einem erweiterten Wochenend- oder Ferienfahrplan entsprach. Ein Drittel der Leistung im Regionalverkehr ist an Konkurrenten der Deutschen Bahn vergeben./bf/DP/jha

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken