Im New Yorker Handel geht es mit dem Dow Jones am Dienstag nordwärts.Der Dow Jones geht gestärkt in den Handel am Dienstag. Zum Start zeigt sich der US-Leitindex um 0,9 Prozent höher bei 23.958,88 Punkten.Damit setzt sich der Trend aus dem späten Vortagesgeschäft fort, als die US-Börsen ins Plus gedreht hatten. Die neuen Spannungen zwischen China und den USA zur Entstehung von COVID-19 in China haben derweil etwas an Schrecken verloren. Händler sprechen nun von Wahlkampfgetöse. ...

