Solare Wärmenetze sind ein großes Thema beim jährlichen Solarthermie-Symposium in Kloster Banz. 2020 muss das Symposium wegen Corona zur Online-Konferenz werden. Das Video zeigt einen Aspekt der letztjährigen Veranstaltung. Wie die Solarthermie zum Game Changer in Fernwärmenetzen werden kann, das berichten Wissenschaftler und Ministeriums-Vertreter in diesem auf dem 2019-er Solarthermie-Symposium gedrehten Video. Saisonale Speicher, Sektorenkopplung und Einbindung ganz verschiedener erneuerbarer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...