FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 122 auf 112 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Viruskrise habe sich im ersten Jahresviertel in den Erlöszahlen des Brillenkonzerns niedergeschlagen, werde sich aber erst im laufenden Quartal voll im Ergebnis zeigen, schrieb Analyst Michael Pohn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Pohn senkte darum seine Prognosen./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 11:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2020 / 11:19 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121667

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken