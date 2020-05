Fachpack, die europäische Fachmesse für Verpackung, Technik und Prozesse findet vom 28. bis 30. September 2021 wie geplant im Messezentrum Nürnberg statt. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Die Anmeldeunterlagen an die Aussteller wurden Anfang Mai verschickt. Nach dem turnusbedingten Pausenjahr 2020 geht die Fachpack mit klarem Profil und neuem Markenauftritt mit dem Slogan "Wir machen Zukunft" an den Start. "In den letzten Monaten haben wir uns intensiv mit der Positionierung der Fachpack auseinandergesetzt und mit vielen Unternehmen und Partnern gesprochen. Dabei wurde eines klar: ...

