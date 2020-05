Berlin streitet darüber, ob dafür ein Finanzrahmen gewährt wird oder eine direkte Beteiligung des Bundes an Lufthansa notwendig ist. Im 1. Fall bliebe die Airline unabhängig, im 2. Fall geriete sie unter Staatsaufsicht. Das ergibt jeweils eine neue Einschätzung dieser Aktie als Wertvorstellung dafür, was die Fluggesellschaft tatsächlich wert sein kann und wird.



8 € sind eine Art Grenzmarke dafür. Ein Vorgriff ist riskant. Aber wegweisend ist die bevorstehende Entscheidung für die Börse auf jeden Fall.



