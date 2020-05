Fünf Jahre nach dem massiven Cyberangriff auf den Bundestag wurde erstmals gegen einen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen. Dabei soll es sich um einen Hacker handeln, der für den russischen Geheimdienst arbeitet. In den USA wird der Verdächtige bereits wegen einer möglichen Beteiligung am Hackerangriff auf die demokratische Partei gesucht. Vor fünf Jahren fand ein massiver Cyberangriff auf das Computernetzwerk des Bundestags statt. Dabei sollen 16 Gigabyte an Daten von Unbekannten kopiert worden sein - darunter tausende E-Mails von Abgeordneten. Schnell wurde aus Sicherheitskreisen berichtet, dass der Angriff von Russland aus durchgeführt worden sei. Konkrete Tatverdächtige konnten die ermittelnden Behörden bislang jedoch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...