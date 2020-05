Das Mai-Update zu Windows 10 soll sich wegen einer Zero-Day-Lücke auf den 28. Mai 2020 verschieben. Auch zu diesem Zeitpunkt werden nicht alle erwarteten Features an Bord sein. Ursprünglich sollte das große Feature-Update Windows 10 2004 schon im April erscheinen. Das hatte die Zahl 20 (Jahr) und 04 (Monat) nahegelegt. Der Code wird seit Jahren so eingesetzt. Die Coronakrise ließ die Abläufe indes auch bei Microsoft nicht unangetastet. Dennoch war es den Entwicklern aus dem Homeoffice gelungen, sich weitestgehend an die ursprüngliche Planung zu halten. Windows 10 2004 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...