Inkscape, ein Editor für Vektorgrafiken, hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Version 1.0 bringt vor allem technische Neuerungen. Die freie Software zum Erstellen und Bearbeiten von Vektorgrafiken Inkscape ist in der für das Projekt wichtigen Version 1.0 erschienen. Erste Arbeiten für diesen Meilenstein hat die Entwickler-Community bereits vor rund zwei Jahren auf einem Hackfest in Boston begonnen, wie die Entwickler in ihrer Ankündigung schreiben. Die Projekthistorie geht aber deutlich weiter zurück. Erstmals erschienen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...