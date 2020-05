NFON untermauert europäische Expansion durch Ausbau des PartnernetzwerksDGAP-News: NFON AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Marktbericht NFON untermauert europäische Expansion durch Ausbau des Partnernetzwerks05.05.2020 / 17:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsNFON untermauert europäische Expansion durch Ausbau des Partnernetzwerks- Europaweites Partnernetzwerk auf rund 2.700 Partner ausgebaut- Lokale Partnernetzwerke insbesondere in den wichtigen Märkten Spanien, Italien und Frankreich erweitert- Vielfältige Partner erlauben Zugang zu verschiedenen KundengruppenMünchen, 05. Mai 2020 - Die NFON AG (zusammen mit den Tochtergesellschaften "NFON" oder das "Unternehmen"), der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter (Telefonanlage aus der Cloud), baut das Partnernetzwerk in neuen und bestehenden Märkten weiter aus. Für die erfolgreiche Unternehmensentwicklung setzt die NFON zum einen auf die Nutzung von Cross- und Upselling-Potenzialen innerhalb der bestehenden Kundenbasis. Zum anderen ist die konsequent fortgeführte Gewinnung neuer Kunden eine wesentliche strategische Komponente. Der Vertrieb erfolgt dabei über fünf Kanäle mit einem klaren Fokus auf den indirekten Partnervertrieb.Neben dem Ausbau des Partnernetzwerks in den bestehenden Märkten, konnten insbesondere in den wichtigen europäischen Märkten Spanien, Italien und Frankreich wesentliche Fortschritte erzielt werden. Entsprechend der Expansionsstrategie hatte NFON im vergangenen Geschäftsjahr in Italien und Frankreich neue Tochtergesellschaften gegründet und dort die Vertriebsaktivitäten gestartet. Dem Markteintrittsmodell der NFON folgend wurde zunächst ein Team von Vertriebs- und Servicemitarbeitern aufgebaut. Diese konzentrieren sich seit Ende 2019 auf den Aufbau des Partnernetzwerkes. Dank der neu hinzugewonnenen Partner kommt NFON mittlerweile auf ein europaweites Netzwerk von insgesamt rund 2.700 Partnern in 15 Ländern.NFON CSO César Flores Rodríguez kommentiert: "Unser Partnernetzwerk mit etablierten Anbietern von Hardware- und/oder Beratungsdienstleistungen ermöglicht es NFON zügig und breitflächig in neuen Märkten Fuß zu fassen und weitere Kundengruppen zu erreichen und auszubauen. Zudem wirkt das Partnernetzwerk als Multiplikator für unsere innovativen Kommunikationslösungen. Mit der Expansion unseres Partnernetzwerkes erreichen wir eine erhöhte Durchdringung in den wichtigen Märkten in Spanien, Italien und Frankreich."So vielfältig und unterschiedlich wie die Kunden der NFON sind auch die Partner. In Italien zum Beispiel zählen Lantech Longwave und Eudata zu den neuen Partnern. Beide Unternehmen gehören zu den führenden Systemintegratoren des Landes. Sie können ihren Kunden auch mit Nvoice for Microsoft Teams eine einheitliche Arbeitsumgebung und Kommunikationslösung anbieten. Nvoice integriert die Telefonanlage aus der Cloud direkt in die Oberfläche der Kollaborationssoftware Teams und ermöglicht so nahtlose online-Zusammenarbeit in einer Umgebung, ohne Wechsel der Softwareoberfläche. Dank der Zusammenarbeit mit NFON können diese Firmen ihren Kunden ein umfassendes Angebot auf hohem Qualitätsniveau bieten. In Frankreich wie auch in Italien wurde der Ausrüster Connexing als Partner gewonnen. Connexing bietet seinen Kunden professionelle Telefonausrüstung bis hin zu innovativen Konferenz- und Kollaborationslösungen. Als einziger paneuropäischer Anbieter punktet NFON bei Connexing auch als zuverlässiger Partner über die Ländergrenzen hinweg. In Spanien wurde unter anderem der Distributor WIFIDOM hinzugewonnen.Gemeinsam bieten die renommierten Partner dem Endkunden unter anderem das NFON Kern-Produkt Cloudya, Premiumlösungen wie Nvoice for Microsoft Teams, Neorecording, Ncontactcenter, Nhospitality und auch zum Beispiel Desktoptelefone. Das Motto: Alles aus einer Hand; hier ergänzt das Angebot von NFON perfekt und ermöglicht ein schnelles Deployment der neuen Lösungen beim Kunden. NFON CEO & CFO Hans Szymanski fasst zusammen: "Die Vielfalt der Partner erlaubt es uns, viele unterschiedliche Unternehmen anzusprechen. Ob das nun regionale Unterschiede sind, oder Branchenspezialisten, oder schlicht Unternehmen unterschiedlicher Größe. Wir schaffen damit eine ausgezeichnete Basis, um mit unseren zuverlässigen Services die Nummer 1 für Cloudtelefonie in Europa zu werden."Kontakt Investor RelationsNFON AG Sabina Prüser Head of Investor Relations +49 89 45300 134 sabina.prueser@nfon.comMedienkontakteNFON AG Thorsten Wehner Vice President Public Relations +49 89 45300 121 thorsten.wehner@nfon.comÜber die NFON AGDie NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter und zählt über 40.000 Unternehmen in 15 europäischen Ländern zu seinen Kunden. NFON bietet mit Cloudya eine einfache, unabhängige und verlässliche Lösung für moderne Cloud-Businesskommunikation. Weitere Premium- und Branchenlösungen ergänzen das Portfolio im Bereich Cloud-Kommunikation. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen ermöglichen wir es Europas Unternehmen, jeden Tag ein wenig besser zu werden. 