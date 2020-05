FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 6. Mai: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen 07:10 DEU: Norma Group, Q1-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Dialog Semiconductor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (detailliert) und Hauptversammlung 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen 07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q1-Zahlen (Call 10.30 h) 08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 14:00 USA: General Motors, Q1-Zahlen 17:45 ITA: Enel, Q1-Zahlen 18:30 DEU: Metro, Q2-Zahlen 22:00 DEU: Morphosys, Q1-Zahlen 22:00 USA: PayPal, Q1-Zahlen 22:05 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen (detailliert) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CDN: Nutrien, Q1-Zahlen FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen FRA: Natixis, Q1-Zahlen FRA: Veolia, Q1-Zahlen ITA: UniCredit, Q1-Zahlen (Call 14.00 h) NLD: Wolters Kluwer, Q1 Trading Update USA: Allstate, Q1-Zahlen USA: Philip Morris, Hauptversammlung USA: Fox, Q3-Zahlen USA: Lyft, Q1-Zahlen USA: New York Times, Q1-Zahlen USA: KKR & Co, Q1-Zahlen USA: Fitbit, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 03/20 09:15 ESP: PMI Dienste 04/20 09:45 ITA: PMI Dienste 04/20 09:50 FRA: PMI Dienste 04/20 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Dienste 04/20 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Dienste 04/20 (endgültig) 12:00 EUR: EU-Kommission legt ihre Frühjahrs-Konjunkturprognose vor 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 03/20 14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 04/20 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA stellt Studie zur Produktpiraterie vor DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise + Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder + Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zur Corona-Krise startet + Sondersitzung des Berlinern Senats zu möglichen Lockerungen etwa in der Gastronomie, anschließend Pk geplant (Uhrzeiten noch offen) + 1300 Sitzung des Bundestags + 1300 Bundespressekonferenz + 0930 Sitzung des Bundeskabinetts + 1500 Statement von Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) 16:30 EUR: EU-Videokonferenz mit den West-Balkan-Staaten RUS: Russlands Präsident Wladimir Putin informiert nach mehr als einem Monat Lockdown in Russland über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi