Wienerberger hat die virtuelle Hauptversammlung abgeschlossen: "Mit unserer ersten virtuellen Hauptversammlung hatten alle unsere Aktionäre die Möglichkeit, auch in der aktuellen Sondersituation an unserer Hauptversammlung teilzunehmen und ihre Rechte auszuüben. Wir werden den Kontakt auch in Zukunft noch weiter verstärken", so CEO Heimo Scheuch. Es wurde eine Dividende in Höhe von 0,6 Euro beschlossen. Zahltag ist der 30. Oktober 2020. Die Beschlussfassung über die Dividende als auch deren mögliche Auszahlung stehen unter dem Vorbehalt der rechtlichen Zulässigkeit im Zusammenhang mit gesetzlichen Maßnahmen im Gefolge der COVID-19-Pandemie. Die Hauptversammlung ermächtigte den Vorstand zum Rückkauf sowie zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...