Die Erholung von Mitte März bleibt intakt - Der nächste Widerstand steht bei 2.900 Punkten - S&P 500 Tageschart Der S&P 500 erholte sich am Montag von seinen anfänglichen Verlusten dank einer Rallye bei Tech- und Energiewerten. Die Unterstützung von 2.800 Punkten lockte neue Käufer an. Schlussendlich ging der SPX mit einem leichten Plus aus dem ...

