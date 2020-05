APICORP: Moody's bestätigt erneut die 'Aa2'-Bonität der APICORP mit stabilen Aussichten trotz der aktuellen wirtschaftlichen BedingungenDGAP-News: APICORP / Schlagwort(e): Rating APICORP: Moody's bestätigt erneut die 'Aa2'-Bonität der APICORP mit stabilen Aussichten trotz der aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen05.05.2020 / 17:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRESSEMITTEILUNGMoody's bestätigt erneut die "Aa2"-Bonität der APICORP mit stabilen Aussichten trotz der aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen- APICORP ist weiterhin das einzige Finanzinstitut mit Aa2-Rating in der MENA-Region- Das bestätigte Rating basiert auf der starken Kapitaladäquanz, der hohen Assetqualität und der starken Anlagenleistung- Sehr hohe Liquidität und diversifizierte Finanzierungsstruktur stärken Bonität- APICORP beweist Widerstandsfähigkeit in schwierigem Betriebsumfeld dank Portfoliodiversifizierung und hoher ManagementqualitätDammam, Saudi-Arabien, 5. Mai 2020: Wie die Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), eine multilaterale Institution für Entwicklungsfinanzierung, bekannt gab, hat Moody's Investor Service ihr "Aa2"-Rating mit "stabilem" Ausblick trotz der aktuellen Wirtschafts- und Marktkrisen erneut bestätigt.Moody's* zufolge "spiegelt das Kreditprofil der Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) ihre hohe Kapitaladäquanz wider, die einerseits durch eine moderate Fremdfinanzierung, eine robuste Assetqualität, ein niedriges Niveau ertragsloser Aktiva sowie ein sehr starkes Liquiditäts- und Finanzierungsprofil und andererseits durch diversifizierte Finanzierungsquellen sowie eine erhöhte Verfügbarkeit von liquiden Mitteln zur Deckung bevorstehender Nettokapitalabflüsse gestützt wird. Vorhandenes, abrufbares Kapital und Kreditwürdigkeit sind die Grundlage für die Unterstützung durch die Aktionäre der APICORP. Der Ausbruch des Coronavirus und der damit verbundene Ölpreisschock stellen Risiken für die Entwicklung von Vermögenswerten dar, doch [APICORPs] Erfolgsbilanz in Bezug auf Krisenfestigkeit und die hohe Qualität des Managements mildern einige dieser Risiken."Dr. Ahmed Ali Attiga, CEO der APICORP, erklärte: "Die konzertierten Bemühungen von APICORP um eine sektorale und geographische Diversifizierung des Vermögensportfolios, verbunden mit unserer starken Finanzposition, waren entscheidend dafür, dass wir auch vor dem aktuellen Hintergrund der globalen Marktherausforderungen unseren Status als einziges Finanzinstitut in der MENA-Region mit einem ,Aa2'-Rating beibehalten konnten.""Darüber hinaus unterhält die APICORP sehr starke Partnerschaften im Energiesektor und genießt in ihren Mitgliedsländern den Status eines bevorzugten Gläubigers. Diese Faktoren, kombiniert mit starken Zeichnungsstandards, belastbaren Finanzierungsstrukturen und einer umsichtigen Rückstellungspolitik, gewährleisten die anhaltende Stabilität der Bilanz und Rentabilität unserer Institution", fuhr Dr. Attiga fort.Die APICORP hat kürzlich die Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt: Demnach verzeichnete die APICORP im Vergleich zum Vorjahr starke Resultate, darunter einen Anstieg der wiederkehrenden Nettoeinnahmen im Jahresvergleich um 17 % auf 112 Mio. USD gegenüber 96 Mio. USD zum Jahresende 2018. Dieser Anstieg ist vor allem den Sparten Corporate Banking und Treasury sowie Capital Markets zu verdanken, deren Bruttoerträge im Jahresvergleich um 32 % bzw. 24 % auf 201 Mio. USD bzw. 80 Mio. USD stiegen. Außerdem kündigte die APICORP kürzlich eine bahnbrechende Erhöhung des abrufbaren Kapitals auf 8,5 Mrd. USD sowie eine erhebliche Erhöhung des genehmigten und gezeichneten Kapitals an, um die finanzielle Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit des Unternehmens weiter zu stärken.-ENDE- *Hinweis: Der vollständige Bericht von Moody's ist hier abrufbar: https://bit.ly/2YBZvCoBild herunterladen 1: https://bit.ly/2WHosK7 Bild herunterladen 2: https://bit.ly/2SG9Vx0 Bild herunterladen 3: https://bit.ly/2SzzNdBWeitere Auskünfte erteilt:Hassan Al-Jundi APICORP Mobil: +966 55 8012942 E-Mail: haljundi@apicorp.orgZeeshan Masud Daniel Chinoy Weber Shandwick Weber Shandwick Mobil: +971 55 918 6751 Mobil: +971 50 255 3402 E-Mail: zmasud@webershandwick.com E-Mail: dchinoy@webershandwick.comÜber die APICORP: Die Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) ist eine multilaterale Institution zur Finanzierung von Erschließungsprojekten, die 1975 durch einen internationalen Vertrag zwischen den zehn arabischen erdölexportierenden Ländern gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, die Entwicklung des Energiesektors und der Erdölindustrie in der arabischen Welt zu unterstützen und zu fördern. Die APICORP übernimmt Kapitalbeteiligungen und bietet Projektfinanzierung, Handelsfinanzierung sowie Beratungs- und Forschungsdienstleistungen. Die APICORP wird von Moody's mit einem Rating von "Aa2" mit stabilen Aussichten bewertet und unterhält ihren Hauptsitz in Dammam, Königreich Saudi-Arabien.Nähere Informationen sind verfügbar unter: www.apicorp.org