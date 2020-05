BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Co. Ltd. will auf dem lukrativen europäischen PKW-Markt Fuß fassen und zwar mit Elektroautos aus dem eigenen Haus. BYD hat eine neue europäische Expansionsstrategie für Elektrofahrzeuge festgelegt. Dabei wurde das Umweltschutz-Vorreiterland...

Den vollständigen Artikel lesen ...