BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh will über Wandelschuldverschreibungen bis zu 175 Millionen Euro einnehmen. Die Papiere werden in neue und/oder bestehende Aktien von Hellofresh wandelbar sein, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Die Wandelanleihen würden 2025 fällig. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre sei ausgeschlossen worden. Mit dem Erlös will der Kochboxenversender seine Wachstumsstrategie finanzieren sowie in den Aufbau von Kapazitäten investieren./nas/fba

