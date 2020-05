Das Impfstoffunternehmen Valneva und Instituto Butantan, Hersteller von immunbiologischen Produkten, gaben heute die Unterzeichnung eines verbindlichen Termsheets für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung des Single-Shot-Chikungunya-Impfstoffs von Valneva bekannt. Die Zusammenarbeit fällt in den Rahmen der 23,4 Mio. USD, die Valneva im Juli 2019 von der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations erhalten hat. Die endgültigen Vereinbarungen werden voraussichtlich in den nächsten sechs Monaten abgeschlossen. Nach der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen wird Valneva seine Chikungunya-Impfstofftechnologie an das Instituto Butantan übertragen, das den Impfstoff in LMICs entwickeln, herstellen und vermarkten wird. Darüber hinaus wird ...

