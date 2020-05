Bielefeld (ots) - Am Freitag positive Corona-Tests in Köln, am Sonntag die formulierten Corona-Sorgen von FC-Profi Birger Verstraete, am Montag ein infantiles und die Branche bloßstellendes Kabinenvideo von Herthas Salomon Kalou und am Dienstag die Mannschaftsquarantäne in Aue. Halten wir fest: Das Timing dieser Vorfälle vor dem möglichen Bundesliga-Restart könnte kaum unpassender sein.



Vielleicht kann man Kalou als Einzelfall abhaken. Wahrscheinlich ist das DFL-Konzept aus medizinischer Sicht tragfähig und nachhaltig. Und doch stellt sich die Frage: Muss jetzt, auf Biegen und Brechen, wieder der Ball rollen? Zeigt nicht gerade das Vorspiel der vergangenen Tage, dass Geduld die beste Tugend sein kann und ein weiteres Sensibilisieren aller Beteiligten dringend nötig ist? Kurzum: Ein kurzfristiger Wiederbeginn wäre ein falsches und irritierendes Signal.



Warum auch die Eile? Eine TV-Geld-Vorauszahlung hat die finanziellen Sorgen betroffener Vereine vorerst gelindert. In Italien, Spanien oder England zeichnet sich der Restart gar nicht oder nur minimal ab. Die Gesellschaft findet erst langsam in die neue Normalität zurück. Mit Geduld könnte die DFL die Restart-Debatte nun selbst entemotionalisieren.



