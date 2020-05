New York (ots/PRNewswire) - Arria NLG, ein führender Anbieter von Natural Language Generation (NLG)-Technologie gab heute die Zusammenarbeit mit The Bank of New York Mellon Corporation ("BNY Mellon") bekannt, um Vermögensverwalter und Vermögenseigentümer dabei zu unterstützen, Daten in handlungsfähige Analytik umzuwandeln. Die Kunden von BNY Mellon Data and Analytics Solutions können dank der Power natürlicher Spracherzeugung in Zukunft nützlichere Erkenntnisse aus ihren Daten gewinnen."Unsere Künstliche-Intelligenz-Technologie in natürlicher Sprache hilft dabei, in Echtzeit automatisierte Einblicke und Berichte in leicht verständlicher Sprache direkt aus den Daten zu generieren", erklärte Sharon Daniels, CEO von Arria NLG. "Wir freuen uns, die Geschwindigkeit neuer potenzieller Quellen ungenutzter Alpha-Inhalte für die Kunden von BNY Mellon Data and Analytics Solutions zu beschleunigen und den Kunden zu helfen, fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen, damit ihre Vermögenswerte noch effektiver wachsen."Die Kunden von BNY Mellon Data and Analytics Solutions können jetzt von Arrias ausgefeilten natürlichen Spracherzeugungsfähigkeiten profitieren, die in der Eagle Performance- and Data Management-Lösungssuite integriert sind. Zusammen mit den Fachkenntnissen von BNY Mellon im Bereich Finanztechnologie wird Arria NLG seinen Kunden helfen, ihre Datenanalysen zu beschleunigen und in Sprache zu übersetzen. Dadurch erhalten sie Einblicke in verschiedenen Investment-Datenkategorien wie Portfolioverwaltung, Leistungsmessung und Attributionsanalysen."Wir freuen uns darüber, auf unserer führenden Plattform die NLG-Kapazitäten von Arria NLG anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, Compliance-Anforderungen einzuhalten und gleichzeitig auf die ständigen Markt- und Regulierungsveränderungen zu reagieren", sagte Charles Teschner, Global Head of Data and Analytics Solutions bei BNY Mellon. "Diese Zusammenarbeit hilft unseren Kunden, konsistente, unbefangene professionelle Stellungnahmen zu erzeugen, Datenberichtsaktivitäten zu skalieren und die Zeit und den Aufwand für die Analyse großer Datenvolumen signifikant zu reduzieren."Erfahren Sie mehrInformationen zu Arria NLGArria NLG ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich Natural Language Generation (NLG), einer Form der künstlichen Intelligenz, die darauf spezialisiert ist, Erkenntnisse aus komplexen Datenquellen zu extrahieren und diese Informationen in natürlicher Sprache zu kommunizieren (d. h., als ob sie von einem Menschen geschrieben oder gesprochen werden). Die API-Architektur von Arria ermöglicht die nahtlose Integration mit allen BI-, RPA- oder VOICE-Plattformen.Arria hat weltweit die umfassendsten NLG-Kenntnisse und ein wachsendes Patentportfolio von 27 NLG-Kernpatenten. Zur rasch wachsenden Gruppe von großen internationalen Firmenkunden von Arria zählen Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, pharmazeutische Unternehmen, Verbrauchsgüterproduzenten sowie Nachrichten- und Medienunternehmen, die jetzt in ihren globalen Organisationen die NLG-gesteuerte automatisierte Berichterstattung mithilfe von Arrias NLG Studio Platform einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.arria.com.Pressekontakt:Lyndsee MannaSenior Vice President, Business Development and PartnershipsLyndsee.manna@arria.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1164170/BNY_Mellon.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1164169/Arria_NLG_Logo.jpgOriginal-Content von: Arria NLG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133435/4589383