IFCO Systems, der weltweit führende Anbieter von wiederverwendbaren Mehrwegbehältern (RPCs) für frische Lebensmittel, gibt die Eröffnung einer Produktionsanlage für seine Reusable Plastic Containers (RPCs) in China in Kooperation mit der Polytec Group bekannt. Seit April fertigt das Unternehmen in Tianjin den Mehrwegbehälter Steco 6421 für den chinesischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...