in Mecklenburg - Vorpommern sind die Packer zum Teil noch reichlich mit heimischer Speiseware versorgt, andernorts wird aus Überschussgebieten zugekauft. Qualitativ minderwertige Verarbeitungskartoffeln drücken mangels Absatz in den Speisekartoffelbereich. Der Speisekartoffelabsatz im Lebensmitteleinzelhandel und in den Discountern hat sich normalisiert, teils wird von zunehmender...

Den vollständigen Artikel lesen ...