BERLIN (dpa-AFX) - Menschen, die Angehörige pflegen, müssen aus Sicht von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey in der Corona-Krise besser entlastet werden. "Wir brauchen mehr als zehn Tage für das Pflegeunterstützungsgeld und kürzere Antragsfristen für die Familienpflegezeit", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Daran arbeite man derzeit mit den Koalitionsfraktionen und den Kollegen im Gesundheits- und Arbeitsministerium.



Um die Pflege eines Angehörigen zu organisieren, können Arbeitnehmer bei einem kurzfristigen Pflegefall für zehn Tage pausieren. In dieser Zeit haben sie Anspruch auf das sogenannte Pflegeunterstützungsgeld. Mit der Familienpflegezeit haben Arbeitnehmer die Möglichkeit ihre Arbeitszeit bis zu zwei Jahre lang zu reduzieren. Laut Giffey pflegen zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland Angehörige, zwei Millionen von ihnen sind demnach berufstätig./sax/DP/zb

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken