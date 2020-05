LIMA (dpa-AFX) - Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist in Peru auf über 50 000 gestiegen. Bislang haben sich in dem südamerikanischen Land 51 189 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie die Regierung am Dienstag mitteilte. 1444 Patienten sind an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit hat Peru die zweithöchste Zahl an Infizierten in Lateinamerika nach Brasilien.



Präsident Martín Vizcarra kritisierte, dass sich einige Peruaner nicht an die Ausgangsbeschränkungen hielten und damit ihre Mitbürger und sich selbst in Gefahr bringen. "Wenn wir rausgehen, betrügen wir nicht die Behörden, die Polizei oder die Soldaten - wir betrügen uns selbst", sagte der Staatschef. Die Toten stünden in einen direkten Zusammenhang mit dem unverantwortlichen Verhalten einiger Bürger./dde/DP/zb

