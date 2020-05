MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zum Karlsruher EZB-Urteil:



"Das Urteil der deutschen Verfassungsrichter zum Anleihekaufprogramm PSPP ist für die Europäische Zentralbank ein Schuss vor den Bug. Wird den Bankern doch klar gemacht, dass sie sich hier Kompetenzen angemaßt haben, die sie nicht besitzen. Die Bundesbank muss nach dem Urteil bei dieser Aktion nun aussteigen. Damit bewegt sich die Konfrontation auf der Ebene Deutschland - EU. Denn der Europäische Gerichtshof hatte nichts gegen das Kaufprogramm. Ob der Karlsruher Spruch allerdings tatsächlich Bremswirkung bei der EZB entfaltet, muss dahingestellt bleiben. Es nur zu ahnen, welche gigantische Geldmenge die Bewältigung der Pandemie die Europäische Union kosten wird - selbst wenn es keine Corona-Bonds geben sollte. Mit dem Satz "Whatever it takes" (was immer nötig sein wird) hatte der damalige EZB-Chef Draghi in der Krise den Euro gerettet 2012 gerettet. Mit Sparsamkeit war die Zentralbank noch nie erfolgreich."/yyzz/DP/fba

