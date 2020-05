Noch zum Jahreswechsel schwankte das Paar EUR/NOK im Bereich von 10,00 NOK grob seitwärts, in dieser Zeit wurde seitens der Marktteilnehmer eine inverse SKS-Formation ausgebildet und schließlich Anfang März regelkonform auf der Oberseite ausgelöst. Verstärkt wurde dieser Effekt noch durch die Flucht der Investoren in den Euro, aber auch der tiefe Ölpreissturz trug im selben Zeitraum zu einer massiven Abwertung der nordischen Währung bei. Die Folge war ein Kursanstieg des Euro bis Mitte März auf einen Wert von 13,2023 NOK. Nach einer 32-prozentigen Rallye fing sich die Krone wieder, das Paar startete eine Korrektur und pendelte sich zwischen 11,05 und 11,70 NOK in einer lebendigen Seitwärtsphase ein, die bis heute anhält. Doch innerhalb dieser ist eine kleine SKS-Formation aufgetaucht, die schon sehr bald aktiviert werden könnte und damit den Euro Schwächen dürfte. Gestützt wird diese Annahme zudem durch einen deutlich erholten Rohölpreis, insbesondere der Nordseesorte Brent Crude Öl. Als letztes Argument einer weiteren Korrektur des Paares EUR/NOK wird aus technischer Sicht die Minimalanforderung einer dreiwelligen Kursentwicklung gestellt.

