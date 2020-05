Gerade in der Corona-Pandemie bietet Beyond Meat willkommene Alternativen zur klassischen US-Fleischindustrie.El Segundo - Der Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat setzt sein rasantes Wachstum mit den beliebten veganen Burgern auch in der Corona-Krise fort. Im ersten Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 141 Prozent auf 97,1 Millionen Dollar, wie Beyond Meat am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Zudem schrieb Beyond Meat einen Gewinn von 1,8 Millionen Dollar...

Den vollständigen Artikel lesen ...