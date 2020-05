FRANKFURT (dpa-AFX)AKTIENDEUTSCHLAND: - ETWAS LEICHTER - Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax am Mittwoch auf 10 658 Punkte, das waren 0,66 Prozent unter dem Vortagsschluss. An der Wall Street hatten die Kurse im späten Handel einen Großteil ihrer vorangegangenen Gewinne wieder abgegeben. Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets sieht die Aktienkurse "in ein gewisses Loch fallen, weil neue Kurstreiber erst einmal nicht am Horizont zu sehen sind". Die historisch einmaligen staatlichen Hilfspakete und ein erfolgreicher Lockdown zur Eindämmung des Coronavirus seien in die Aktienkurse eingepreist. Der deutsche Leitindex dürfte folglich weiter um die Marke von 10 500 Zählern pendeln.USA: - ERHOLUNG VERLIERT AN SCHWUNG - Die Aussicht auf weltweite Lockerungen in der Coronakrise hat die US-Börsen am Dienstag auf Erholungskurs gehalten. Gemeinsam mit dem wieder anspringenden Ölpreis sorgte sie dafür, dass der Dow Jones Industrial mit 23 883,09 Punkten ein Plus von 0,56 Prozent über die Ziellinie brachte. Allerdings hatte er dabei im Späthandel merklich an Schwung verloren. Noch eine Stunde vor Schluss hatte er etwa eineinhalb Prozent im Plus gestanden.ASIEN: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch etwas freundlicher tendiert. Allerdings wird weiterhin nicht an allen wichtigen Börsenplätzen gehandelt. In Japan ruhte der Handel feiertagsbedingt weiterhin. In Festlandchina trat der CSI auf der Stelle. Hongkong verzeichnete leichte Kursgewinne von 0,9 Prozent. In den USA hatte die Erholung am Vortag etwas an Schwung verloren.DAX +2,51% 10729,46 XDAX +0,51% 10637,22 EuroSTOXX 50 +2,11% 2875,91 Stoxx50 +2,12% 2825,60 DJIA +0,56% 23883,09 S&P 500 +0,90% 2868,44 NASDAQ 100 +1,09% 8930,618°ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖLRENTEN:Bund-Future -0,07% 174,12°DEVISEN:Euro/USD -0,01% 1,08384 USD/Yen -0,19% 106,3570 Euro/Yen -0,18% 115,2810°ROHÖL:Brent 30,84 -0,13 USD WTI 24,45 -0,11 USD°/jha/