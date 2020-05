Welche Themen sind am Mittwochmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Die Coronakrise dürfte den Gewinn des Münchener Autobauers BMW in diesem Jahr weitgehend ausradieren, Isra Vision-Aktie fällt aus dem SDAX und das Medikament Remdesivir des US-Pharmaunternehmens Gilead könnte am Donnerstag in Japan zur Behandlung von...

Den vollständigen Artikel lesen ...