MITTWOCH: In Japan ruht der Börsenhandel aufgrund eines Ausgleichstages zum "Tag der Verfassung".

Die Ministerpräsidenten der Länder beraten am Mittwoch erneut mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das Vorgehen in der Corona-Pandemie (11.00 Uhr). Erwartet werden von der Telefonkonferenz vor allem Beschlüsse über weitere Lockerungen der Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie ergriffen wurden. Konkret soll über die Wiedereröffnung von Schulen und Kitas sowie über Sportveranstaltungen wie etwa Spiele der Fußball-Bundesliga geredet werden. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Länder bereits Beschlüsse in Sachen Öffnung verkündet - etwa zur Gastronomie, zu Hotels oder zur Lockerung von Ausgangsbeschränkungen. Die Bundesregierung hält regionale Unterschiede nicht für grundsätzlich falsch, hofft aber auf einen gemeinsamen Rahmen für das weitere Vorgehen.

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat das ablehnende Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum Staatsanleihekaufprogramm PSPP zur Kenntnis genommen, sieht sich dadurch aber nicht an der Fortsetzung seiner aktuellen Geldpolitik gehindert. "Der Rat fühlt sich weiterhin verpflichtet, innerhalb seines Mandats alles Notwendige zu tun, damit die Inflation auf ein Niveau steigt, das mit seinem mittelfristigen Ziel im Einklang steht", heißt es in einer Erklärung. Auch werde er weiter dafür sorgen, dass seine Geldpolitik in alle Länder und Sektoren der Wirtschaft durchdringe. Der EuGH hatte im Dezember auf Voranfrage des Bundesverfassungsgerichts geurteilt, dass das PSPP im Einklang mit europäischem Recht stehe. Das Karlsruher Gericht wirft dem EuGH vor, bei dem Urteil methodische Fehler begangen zu haben und erkennt es deswegen nicht an. Es erwartet, dass die Bundesbank ihre Beteiligung am PSPP einstellt, wenn die EZB nicht innerhalb der nächsten drei Monate begründet, warum die von ihr beschlossenen billionenschweren Staatsanleihekäufe verhältnismäßig sind.

BMW (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Umsatz 20.729 -8% 6 22.462 Umsatz Automobile 16.492 -14% 4 19.213 Umsatz Finanzdienstleistungen 6.574 -8% 4 7.146 EBIT 920 +56% 6 589 EBIT Automobile 356 -- 5 -310 EBIT Finanzdienstleistungen 445 -31% 5 648 Ergebnis vor Steuern 962 +26% 3 762 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 588 Ergebnis nach Steuern/Dritten 728 +30% 3 561 Ergebnis je Stammaktie 1,16 +36% 6 0,85

LANXESS (7:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Umsatz 1.621 -7% 11 1.738 EBITDA* 240 -12% 12 272 Erg nach Steuern/Dritten* 82 -- 5 k.A. Ergebnis je Aktie* 1,01 -23% 8 1,32 * vor Sondereinflüssen

METRO (18:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen für das zweite Quartal 2019/20 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q19/20 ggVj Zahl 2Q18/1 Umsatz 5.997 +2% 8 5.89 EBITDA 80 -51% 8 163 EBITDA* 129 -1% 8 130 EBIT -115 -- 8 -31 Ergebnis nach Steuern/Dritten** -91 -- 8 -58 Ergebnis je Aktie** -0,25 -- 8 -0,16 * ohne Immobilienbeitrag ** fortgeführte Geschäfte

Das Unternehmen hat am 3. April die eigenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2019/20 zurückgezogen.

MORPHOSYS (22:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Umsatz 187 -- 5 14 EBIT 127 -- 4 -24 Konzernüberschuss 116 -- 4 -23 Ergebnis je Aktie unverwässert 3,25 -- 5 -0,72

TELEFONICA DEUTSCHLAND (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Umsatz 1.788 +1% 19 1.779 OIBDA bereinigt 529 +0% 19 528 Ergebnis nach Steuern -63 -- 3 -107 Ergebnis je Aktie -0,01 -- 3 -0,04

SCHAEFFLER (8:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Umsatz 3.290 -10% 11 3.662 EBIT bereinigt 176 -35% 11 272 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 137 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,12 -43% 3 0,21

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q

07:25 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, Ergebnis 1Q

07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 2Q

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q

08:15 DE/secunet Security Networks AG, ausführliches Ergebnis 1Q

10:00 DE/Allianz SE, Online-HV

14:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

17:45 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 1Q

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Fox Corp, Ergebnis 3Q

23:25 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis

Name Dividende Fuchs Petrolub SE Vorzüge 0,97 EUR Fuchs Petrolub SE Stämme 0,96 EUR

- DE 08:00 Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: -10,0% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 15,9 1. Veröff.: 15,9 zuvor: 31,7 - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 10,0 zuvor: 17,4 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 10,4 1. Veröff.: 10,4 zuvor: 27,4 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 11,7 1. Veröff.: 11,7 zuvor: 26,4 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 13,5 1. Veröff.: 13,5 zuvor: 29,7 11:00 Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: -10,5% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: -22.000.000 Stellen zuvor: -27.000 Stellen 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2031 im Volumen von 5 Mrd SEK 11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen (Gilt) mit Laufzeit Januar 2023 11:30 DE/Auktion 0-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2025 im Volumen von 4 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2028 im Volumen von max. 4 Mrd CZK Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 im Volumen von max. 4 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Volumen von max. 4 Mrd CZK 12:30 GB/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen (Gilt) mit Laufzeit Oktober 2054

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 10.704,00 0,60 S&P-500-Indikation 2.883,00 0,47 Nasdaq-100-Indikation 8.983,00 0,42 Nikkei-225 FEIERTAG Schanghai-Composite 2.862,41 0,08 +/- Ticks Bund -Future 174,13 -12 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.729,46 2,51 DAX-Future 10.640,00 0,51 XDAX 10.637,22 0,51 MDAX 23.117,73 3,06 TecDAX 2.881,80 3,12 EuroStoxx50 2.875,91 2,11 Stoxx50 2.825,60 2,12 Dow-Jones 23.883,09 0,56 S&P-500-Index 2.868,44 0,90 Nasdaq-Comp. 8.809,12 1,13 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,25 +14

