Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Ausschläge an den Märkten sind weiter groß. Nach dem deutlichen Rücksetzer am Montag legte der deutsche Leitindex gestern kräftig zu. Am Ende lag der DAX bei 10.729 Punkten. Das ist ein Plus von 2,5 Prozent bzw. 263 Punkten. Die Marktidee ist diesmal Siemens Healthineers.