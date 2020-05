Unternehmen stehen vor der agilen Transformation. In Konrads Management-Kolumne stellt der Autor vor, wie Agile Coaches dabei helfen können. Wenn die Gefahr des Coronavirus gebannt ist, pendelt sich auch der Arbeitsmarkt in Deutschland wieder ein. Dann werden wieder Agile Coaches gesucht - und die Unklarheit bleibt bestehen: Was ist eigentlich ein Agile Coach? Für die einen ist er ein Wegbereiter auf dem Weg zur agilen Transformation. Andere sehen in der Rolle die neue agile Sau, die durchs Dorf getrieben wird. In vielen Unternehmen ...

