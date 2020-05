Die Produktionsunterbrechungen in der europäischen Autoindustrie und der Konjunktureinbruch insgesamt belasteten die Stahlnachfrage.Luzern - Der Spezialstahlhersteller Schmolz+Bickenbach (S+B) hat im ersten Quartal 2020 wegen der Corona-Krise einen kräftigen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Die anfängliche vorsichtige Nachfrageerholung ist von Covid-19 drastisch unterbrochen worden. Betriebs- und Nettoergebnis rutschten in die roten Zahlen. Die Produktionsunterbrechungen in der europäischen Autoindustrie in den letzten Wochen...

Den vollständigen Artikel lesen ...